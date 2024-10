Juventus, per Bremer lesione del crociato: i tempi di recupero

«Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra».

Con questa nota il club bianconero ha confermato le brutte sensazioni sull’infortunio del centrale di difesa brasiliano, uscito dolorante dal campo nella serata di ieri durante la sfida di Champions League contro i tedeschi del Lipsia. «Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico», ha aggiunto la Juventus.

Bremer tempi di recupero – Quando rientra il centrale

Considerando la lesione e la necessità di intervento chirurgico, a Bremer serviranno tra i sei e gli otto mesi di tempo prima di fare ritorno in campo. Se così fosse, il centrale potrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta in primavera, nelle migliori delle ipotesi, quando la stagione starà vivendo la sua fase più calda tra campionato e coppe europee. Ma se così non sarà, il brasiliano tornerà a indossare la maglia bianconera nel 2025/26