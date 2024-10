Minacce a un giocatore: Rocchi ferma Maresca per un mese in Serie A

Fabio Maresca, dopo essere stato sostituito dall’incarico di quarto uomo per PSV-Sporting Lisbona, è vicino a una sospensione di un mese che il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi gli dovrebbe comunicare a breve. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il fischietto italiano paga il caso internazionale che si è scatenato dopo le accuse a lui rivolte per aver minacciato di morte un calciatore della formazione Al-Arabi in occasione dello scontro diretto con il Kuwait SC per il massimo campionato nazionale, che ingaggia appunto degli arbitri esperti per i propri big match.

Il tutto è avvenuto venerdì 27 settembre quando si è giocata la sfida tra Al Kuwait e Al Arabi allo stadio Al-Sadaqua Walsalam. Durante la partita, c’è stato un contatto fra il giocatore Khaled Al Murshed e lo stesso Maresca. Il fischietto italiano, convinto che lo scontro non sia stato fortuito, si sarebbe lasciato andare a una frase minacciosa pronunciata in inglese nei confronti del calciatore, che ha riferito di aver sentito l’espressione «alla prossima ti uccido».

Caso che è scoppiato sin dal fischio finale con il calciatore che ha rivolto tutto ai propri dirigenti che hanno provveduto a contattare le forze dell’ordine per provvedere alla denuncia. Maresca ha tentato di difendersi dicendo che quelle parole sono state male interpretate, visto che lui voleva essere scherzoso con il calciatore che gli è andato addosso sul campo di gioco.

Sin da subito la macchina diplomatica delle due federazioni si è messa in moto. Dal lato italiano si vuole come prima cosa preservare Maresca da qualsiasi procedimento penale in Kuwait, e poi conservare il rapporto di collaborazione con la Federcalcio locale.