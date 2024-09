Minacce di morte a un calciatore in Kuwait: la UEFA ferma Maresca

Fabio Maresca, arbitro italiano fra i più esperti, è stato sostituito dalla UEFA per il ruolo di quarto uomo in PSV-Sporting Lisbona dal connazionale Daniele Doveri. Il motivo? Le accuse piovute sul direttore di gara provenienti dal Kuwait.

Infatti, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Maresca si è recato nel paese del Medio Oriente per arbitrare la partita di cartello fra il Kuwait SC e l’Al-Arabi, sesta giornata del campionato nazionale. A qualche ora dal termine della gara un membro del Consiglio d’Amministrazione degli ospiti ha denunciato l’arbitro italiano di aver minacciato di morte un calciatore della propria squadra.

A rivelare il retroscena, e la denuncia ai danni di Maresca, è stato l’avvocato Adnan Mahmoud Abel attraverso il proprio account di X. Secondo le accuse, l’arbitro italiano avrebbe detto a Khaled Al-Murshed, calciatore dell’Al-Arabi, «Ti ucciderò».

«Ci stiamo dirigendo alla stazione di polizia di Adailiya (un sobborgo di Kuwait City, ndr) per sporgere denuncia contro l’arbitro italian odella partita di oggi – si legge nel post su X dell’avvocato – per aver minacciato il giocatore Khaled Al-Murshed con la frase: “Ti ucciderò”. Abbiamo anche delle prove video dell’accaduto».

Sull’accaduto, ancora tutto da verificare, al momento non si sono espressi né la FIGC né tantomeno l’AIA, mentre il provvedimento della UEFA arriva per evitare fin da subito polemiche sull’arbitro italiano, che intanto è ritornato in Italia.