Youth League, dove vedere Inter-Stella Rossa in tv e in streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inter Stella Rossa Youth League in tv e in streaming.

Prosegue il percorso europeo della Primavera guidata da Andrea Zanchetta: dopo il successo per 4-2 fatto registrare all’esordio in casa del Manchester City, i giovani nerazzurri scenderanno in campo per il secondo match di UEFA Youth League, contro la formazione serba della Stella Rossa.

La sfida contro la squadra ospite è fissata per il pomeriggio di martedì 1° ottobre con fischio d’inizio alle ore 14:30. Il match sarà trasmesso in diretta in streaming su inter.it, sull’app ufficiale nerazzurra e su Inter TV. L’arbitro del match sarà il turco Kadir Sağlam, coadiuvato dagli assistenti Candas Elbil e Anıl Usta. Il quarto ufficiale designato è Davide Ghersini.

Dove vedere Inter Stella Rossa Youth League – Come seguire il match

Inter-Stella Rossa si disputerà martedì 1° ottobre alle ore 14:30 al KONAMI Youth Development Centre e verrà trasmessa in diretta su Inter TV, su Inter.it e sull’app ufficiale nerazzurra. Un appuntamento da non mancare per tutti i tifosi interisti, che potranno seguire in diretta sui canali ufficiali nerazzurri la seconda sfida europea della Primavera di Andrea Zanchetta.

Dove vedere Inter Stella Rossa Youth League – Il nuovo format

Come per la Champions League, da quest’anno la Youth League non prevede la fase a gironi, ma un unico raggruppamento con 36 squadre. Tutte giocheranno sei partite e a passare alla fase a eliminazione diretta saranno le prime 22. A questo punto si aggiungeranno anche i 10 club provenienti dal percorso Campioni (per l’Italia c’è il Sassuolo) e partiranno così gli ottavi di finale.