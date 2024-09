La finale dei Mondiali 2026 come il Super Bowl: ci sarà uno show all’intervallo

Uno show all’intervallo stile Super Bowl anche nel calcio. È uno dei temi al centro della partnership annunciata ieri tra la FIFA e Global Citizen: in particolare, la collaborazione avrà come obiettivo quello di contribuire a porre fine alla povertà estrema e migliorare l’accesso allo sport e all’istruzione di qualità per i bambini in tutto il mondo. L’annuncio è stato fatto a Central Park, New York, durante il Global Citizen Festival annuale, dal presidente della FIFA Gianni Infantino, dal CEO di Global Citizen Hugh Evans e da uno degli ambasciatori dell’organizzazione, Hugh Jackman, con la partecipazione di DJ Khaled e Gayle King all’evento.

Nel quadro di questa partnership, Global Citizen produrrà il primo spettacolo durante l’intervallo della finale della Coppa del Mondo FIFA, che si terrà presso il New York New Jersey Stadium domenica 19 luglio 2026. Inoltre, la collaborazione quadriennale includerà la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025.

“La missione della FIFA è sviluppare il calcio in ogni angolo del mondo e avere un impatto positivo sulla società”, ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino. “Attraverso questa partnership, FIFA e Global Citizen uniranno i mondi dello sport e dell’intrattenimento per contribuire attivamente a un mondo migliore. Ci impegniamo in una serie di attività congiunte che aiuteranno a promuovere l’accesso al calcio e a coinvolgere i tifosi di questo sport nel creare un cambiamento positivo nelle loro comunità locali”.

Global Citizen è la principale organizzazione internazionale di advocacy e ha la missione di porre fine alla povertà estrema. Negli ultimi dieci anni ha distribuito 43,6 miliardi di dollari, impattando quasi 1,3 miliardi di vite. Nei prossimi cinque anni, Global Citizen prevede di costruire un movimento di 50 milioni di persone in tutto il mondo per migliorare ulteriormente la vita di altri 650 milioni di persone.

“FIFA e Global Citizen condividono una visione comune di lavorare con i tifosi di calcio in tutto il mondo per promuovere azioni positive verso la fine della povertà estrema, assicurando che tutti i bambini abbiano accesso a un’istruzione di qualità”, ha detto Evans. “Cinque miliardi di persone in tutto il mondo hanno seguito l’ultima Coppa del Mondo FIFA. Insieme alla FIFA, abbiamo un’opportunità straordinaria per ampliare il nostro movimento di persone impegnate nell’azione”.