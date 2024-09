SOS Vlahovic cercasi: come Thiago Motta può far sbloccare il bomber serbo

Due gol e un assist in sei apparizioni, per un totale di 488 minuti disputati. Questo il bollettino del primo mese abbondante di stagione per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus non sembra essersi tolto di dosso le scorie di un Europeo sottotono e, in generale, di un ultimo periodo in maglia bianconera condito da infortuni e critiche.

L’unica volta che è apparso sul tabellino dei marcatori risale al 26 agosto, nel successo della Vecchia Signora in trasferta a Verona. Era la seconda giornata e Vlahovic realizzava una doppietta che faceva presagire la rinascita del giocatore, nella nuova gestione Thiago Motta.

Orami un mese dopo, però, l’ex Fiorentina non è più andato in gol e solo il passaggio decisivo a Nico Gonzalez, nel match contro il PSV Eindhoven, ha visto un impatto sostanziale di Vlahovic in campo. Troppo poco per il giocatore più pagato della Juventus e della Serie A.

Responsabilità dell’attaccante o del gioco del nuovo allenatore? Questo il dilemma di tifosi bianconeri e media, con la sostituzione a fine primo tempo contro il Napoli che non ha certo gettato acqua sul fuoco. D’altro canto, il posto da titolare non appare in discussione, con l’unica punta centrale di riserva, Arek Milik, ancora out per infortunio.