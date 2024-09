Bayern Monaco Bayer Leverkusen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Dopo essersi contesi la Bundesliga 2023/24, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen si trovano di fronte per la prima volta in questa stagione con le Aspirine che sono loro però i campioni di Germania in carica.

Bayern Monaco Bayer Leverkusen in streaming gratis? La sfida sulla pay-tv

Saranno ben cinque su nove le gare del quinto turno della Bundesliga sui canali Sky, oltre a trasmettere Bayern Monaco-Bayer Leverkusen che in Italia non è visibile gratuitamente in streaming, in esclusiva per i propri abbonati la pay-tv di Comcast manderà in onda anche le seguenti sfide:

Borussia Dortmund-Bochum, venerdì 27 settembre ore 20.00

Dortmund-Bochum, venerdì 27 settembre ore 20.00 Lipsia-Ausburg , sabato 28 settembre ore 15.30

, sabato 28 settembre ore 15.30 Holstein Kiel-Eintracht Francoforte , domenica 29 settembre ore 15.30

, domenica 29 settembre ore 15.30 Hoffenheim-Werder Brema, domenica 29 settembre ore 17.30

Detto del duello per la Bundesliga 2023/24, andata in favore del Bayer Leverkusen, anche gli scontri diretti hanno sorriso alle Asperine. Infatti, gli uomini di Xabi Alonso non hanno mai perso. All’Allianz Arena il punteggio finale fu di 2-2, mentre al ritorno il Leverkusen si impose con un rotondo 3-0 e si lanciò definitivamente verso il primo Meisterschale della sua ultracentenaria storia.