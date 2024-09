La storia dietro l'FCSB: ecco perché l'ex Steaua Bucarest si chiama così

Storicamente conosciuta come Steaua Bucarest , la squadra è stata costretta a rinunciare all’uso del nome “Steaua” a seguito di una battaglia legale con il Ministero della Difesa rumeno . Quest’ultimo ha infatti rivendicato la proprietà del marchio “Steaua”, utilizzato sin dalla fondazione del club nel 1947 , poiché la squadra fu inizialmente creata come rappresentativa dell ‘esercito rumeno . Da quel momento, il club ha adottato il nome FCSB (Fotbal Club Steaua București) . Nonostante la disputa legale e il cambio di nome, l’FCSB mantiene lo spirito e la tradizione che hanno reso celebre la Steaua Bucarest.

Il calcio è fatto di storie e aneddoti unici e, anche in questo caso, la vicenda è tutta da raccontare. L’FCSB , club rumeno di fama internazionale, ha subito un controverso cambio di nome nel 2017.

Perché Steaua Bucarest si chiama FCSB – La storia gloriosa della Steaua

Tra i successi più memorabili si ricorda la vittoria della Coppa dei Campioni nel 1986, quando la Steaua sconfisse il Barcellona ai rigori, diventando la prima squadra dell’Europa dell’Est a conquistare questo prestigioso trofeo.

Tuttavia, non tutte le finali europee sono state vittoriose. Nel 1989, la squadra perse in modo schiacciante contro il Milan, con un punteggio di 4-0 nella finale della Coppa dei Campioni. Nel corso degli anni, la Steaua ha accumulato numerosi trofei, tra cui 26 titoli di campione di Romania e numerose Coppe di Romania.

Anche se il nome è cambiato, il club continua a competere ad alti livelli, mantenendo una forte presenza in Europa. Per la stagione 2024/25, l‘FCSB è riuscito a qualificarsi per l’Europa League, confermando ancora una volta la sua competitività e tradizione di successi a livello internazionale.

L’FCSB resta dunque un simbolo del calcio rumeno, con una storia ricca e complessa, ma con un futuro che si preannuncia ancora ricco di sfide e opportunità.