La Serie A cerca casa in Francia: l’Equipe potrebbe acquisire i diritti tv

L’Equipe potrebbe rilevare i diritti di trasmissione del campionato di Serie A in Francia. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il canale L’Equipe sarebbe interessato a trasmettere il torneo nel Paese, dove finora non è stato possibile seguire gli incontri. Infatti, beIN Sports non ha rinnovato i diritti acquisiti in precedenza e la competizione è rimasta finora “al buio” in Francia.

Ora qualcosa si muove, tanto che il canale L’Equipe sarebbe interessato a garantire la trasmissione delle sfide di Inter, Milan e Juventus, ma non solo. Le discussioni attualmente si starebbero concentrando su una partita a fine settimana, ma nulla è stato ancora definito. Nei giorni scorsi sono stati effettuati dei test interni sul canale 21 del digitale terrestre.

In questa vicenda beIN Sports è sempre rimasta piuttosto distante. DAZN, interessata al prodotto, non si è ancora posizionata ufficialmente con un’offerta. Il canale L’Equipe vorrebbe cogliere questa opportunità e andare avanti rapidamente. I dirigenti dei club di Serie A affronteranno il tema dei diritti televisivi in Francia nell’assemblea che si terrà il prossimo 30 settembre, una riunione dalla quale potrebbero emergere novità.

Ricordiamo che sul versante opposto, la Ligue 1 non è attualmente disponibile in Italia. Dopo avere cambiato partner negli ultimi tre cicli (Mediaset Premium, DAZN e Sky) i diritti tv del torneo non sono stati acquistati da nessuna emittente del nostro Paese finora e il campionato non è dunque visibile in tv o in streaming.