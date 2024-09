In Senato si insedia il Comitato sulla riforma del calcio: i partiti presenteranno proposte

«Si è insediato stamani in Commissione Cultura e sport del Senato, il Comitato ristretto sulla riforma del calcio, che arriva quindi alla fase decisiva. Dopo la pubblicazione del documento di sintesi di tutte le audizioni, adesso i partiti sono chiamati a formulare le loro proposte». Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, relatore del documento.

«Fin dall’inizio ci siamo posti l’obiettivo, in piena sintonia con gli attori del Calcio, dalla FIGC alla Lega Calcio fino ad arrivare alle singole società, di formulare una proposta ampia e condivisa che consenta di avviare una riforma capace di rispondere alle esigenze e alle sfide che la modernità impone anche al settore calcio», ha aggiunto ancora Marcheschi.

«Per questa ragione, al di là dell’opzione di presentare un atto di indirizzo al governo, stamani è emersa anche la volontà di lavorare su una legge delega, che consentirebbe un intervento di sistema che coinvolga anche lo stesso governo. Fra le priorità emerse dal primo incontro, la necessità di ampliare i ricavi per tutto il settore calcio Italia: investire in stadi e infrastrutture sportive, la revisione dei divieti alle sponsorizzazioni alle società di betting e la necessità di rendere più vantaggioso investire nei vivai», ha concluso.

Oltre al medesimo Presidente e al relatore Marcheschi, sono stati designati come componenti del Comitato ristretto i seguenti senatori: Cecilia D’Elia e Verducci per il Partito democratico; Paganella per la Lega; Pirondini per il MoVimento 5 Stelle; Occhiuto per Forza Italia; Giusy Versace per il Misto; Daniela Sbrollini per Italia Viva; Guidi per i Civici; Spagnolli (in sostituzione della senatrice Elena Cattaneo) per le autonomie.