Lazio in campo neutro contro la Dinamo Kiev: lo stadio che ospiterà le gare interne degli ucraini

Dopo essere stata eliminata ai playoff di Champions League per mano del Salisburgo, la Dinamo Kiev è approdata alla prima fase dell’Europa League 2024/25. Nelle otto partite che gli ucraini dovranno affrontare c’è in calendario l’esordio contro la Lazio in casa.

Ma come succede per lo Shakhtar Donetsk in Champions League, anche la formazione della capitale ucraina è costretta a disputare le gare casalinghe europee lontane dal proprio paese natale. Mentre la sfida contro la Roma, valida per la terza giornata, si giocherà nella capitale italiana.

Dove gioca Dinamo Kiev in Europa – Stadio Nazionale per il campionato e viaggio in Germania per le gare internazionali

La Dinamo Kiev in campionato gioca nello stadio nazionale della capitale ucraina. Una soluzione fin da subito scartata dalla UEFA all’inizio del conflitto con la Russia che ormai va avanti da più di due anni.

In virtù di questa scelta, la formazione ucraina dovrà disputare le proprie partite casalinghe in Europa League in un altro paese. E così come per lo Shakhtar anche per la Dinamo è stata scelta la Germania. Infatti, sarà il Volksparkstadion di Amburgo a ospitare la squadra allenata da Shovkovsky in Europa League.