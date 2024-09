Milan Futuro, esordio a Solbiate Arno: conclusi i lavori allo stadio

La Serie C NOW ha ufficializzato che la partita tra Milan Futuro e Spal, in programma per il 26 settembre 2024, si svolgerà presso lo Stadio Comunale “Felice Chinetti” di Solbiate Arno. L’incontro, valido per la 6ª giornata di andata del girone B, avrà inizio alle ore 18.30.

La decisione è stata presa dopo che il Milan ha presentato una richiesta formale per disputare la gara nello stadio di Solbiate Arno, corredata da tutta la documentazione necessaria. La Lega ha verificato il nulla osta per l’utilizzo della struttura, considerata adeguata per ospitare l’evento.

La scelta di giocare allo stadio “Felice Chinetti” – per il quale, come svelato da Calcio e Finanza, il club ha investito oltre 700mila euro – rappresenta un’importante opportunità per il club e per i tifosi, offrendo un contesto idoneo per vivere il resto della stagione sportiva. La Lega ha comunicato che, mentre si attende l’accoglimento definitivo dell’istanza da parte della commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi, la gara è confermata nella nuova sede.

La sfida tra Milan Futuro e Spal si preannuncia emozionante e sarà un’occasione per entrambe le squadre di mettere in mostra il proprio talento in un ambiente rinnovato e accogliente. I tifosi sono già in fermento per questo atteso incontro, che vede i ferraresi a quota 4 punti in classifica, complici anche i 3 di penalizzazione per inadempienze amministrative, e i lombardi due posizioni indietro, con un solo punto. Sarà, pertanto, un’importante tappa nel cammino di entrambe le squadre nella stagione sportiva 2024/2025.