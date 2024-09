DAZN vince il ricorso: serve un altro bando per i diritti tv Bundesliga

Un’importante vittoria per DAZN nella disputa nata qualche mese fa con la Deutsche Fußball Liga (nota come DFL) per i diritti televisivi della Bundesliga in Germania. Infatti, nella giornata di oggi, come ufficializzato dall’ente che organizza il campionato, il tribunale arbitrale si è pronunciato a favore della piattaforma di sport in streaming (clicca qui per abbonarti). Ora la DFL dovrà riformulare un bando per il pacchetto principale dei diritti tv del torneo, che riguarda 196 partite in diretta.

DAZN aveva presentato un’offerta da 1,6 miliardi di euro (400 milioni di euro a stagione circa) per il pacchetto di diritti B, che comprendeva 196 partite a stagione, inclusi tutti i match del sabato pomeriggio e il venerdì sera. Nonostante questa offerta, ritenuta soddisfacente da DAZN, la DFL ha assegnato lo stesso pacchetto alla concorrente Sky Deutschland, che però sembra aver offerto circa 300 milioni in meno.

La successiva citazione in tribunale da parte di DAZN ha fermato il procedimento di assegnazione, costringendo la DFL a trovare una soluzione con la piattaforma streaming prima di concludere l’assegnazione dei diritti televisivi domestici del prossimo ciclo, che inizierà con la stagione 2025/26. Ora la DFL dovrà indire un altro bando che vede come grande favorita proprio DAZN.

Soddisfatta dell’esito del ricorso la piattaforma di sport in streaming, che ha così commentato: «Siamo lieti che il tribunale si sia pronunciato a favore di DAZN. Restiamo convinti che DAZN sia il miglior partner per la DFL, per i club e per i tifosi di calcio tedeschi».