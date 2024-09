Torna la Coppa Italia: le radiocronache di tutte le partite in esclusiva su Radio TV Serie A con RDS

Radio Tv Serie A con RDS, la radio-tv ufficiale della Lega Serie A realizzata in partnership con RDS 100% Grandi Successi, trasmetterà in esclusiva le radiocronache integrali di tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, dai Sedicesimi fino alla Finale in programma a Roma il prossimo 14 maggio.

Oltre a questa importante conferma, che arriva dopo l’ottimo debutto registrato in occasione dei Trentaduesimi di Finale, la stagione di Radio TV Serie A con RDS è ripartita con quattro grandi novità: Massimo Ambrosini, Cristian Brocchi, Roberto Donadoni e Giampaolo Pazzini, infatti, sono entrati a far parte della squadra di opinionisti e commentatori che, insieme al confermatissimo Serse Cosmi, accompagneranno l’ascoltatore per tutta la stagione.

In occasione delle sfide dei Sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa Cristian Brocchi debutterà come commentatore: «Sono molto entusiasta e curioso di iniziare questa nuova avventura in un mondo del tutto nuovo per me. Sarà un’esperienza senza dubbio stimolante e formativa, spero di riuscire a intrattenere chi ci seguirà trasferendo la mia esperienza di allenatore nel commento e nell’analisi delle tre partite».

Tutti gli appassionati potranno seguire in diretta, minuto per minuto, la radiocronaca della propria squadra del cuore solo e soltanto su Radio Tv Serie A con RDS, disponibile nella Home Page dell’app DAZN, oltre che in modalità DAB e IP e sui siti e sulle APP di Lega Serie A e di RDS. Si partirà con un ricco pre-partita, proseguendo poi con la radiocronaca integrale delle gare e i successivi approfondimenti tecnico/tattici da parte di prestigiosi ospiti.

Radio TV Serie A telecronache Coppa Italia – Il programma dei sedicesimi

Martedì 24 settembre

Studio di Roma: Gianluca Teodori, Chiara Icardi, Serse Cosmi

16.00 Lecce-Sassuolo: Alessandro Rimi, Andrea Consales

18.30 Cagliari-Cremonese: Simone Bargellini, Manuel Pascali

21.00 Torino-Empoli: Nicolò Ramella, Cristian Brocchi

Mercoledì 25 settembre

Studio di Milano: Gianmario Bonzi, Gianluca Teodori, Serse Cosmi

16.00 Pisa-Cesena: Andrea Consales, Michele Pedrotti

18.30 Udinese-Salernitana: Andrea Pratellesi, Manuel Pascali

21.00 Genoa-Sampdoria: Alberto Santi, Cristian Brocchi

Giovedì 26 settembre