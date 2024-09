"Giornata dello Sport Italiano nel Mondo": la Serie A protagonista a New York

Organizzato dal Consolato generale d’Italia in collaborazione con l’ufficio della Lega Serie A di New York , l’incontro si è concentrato sulle opportunità e le sfide degli investimenti americani nel mondo dello sport italiano, con particolare attenzione al calcio e alla Serie A. Durante l’evento, investitori internazionali, manager di alto profilo e leggende dello sport italiano hanno condiviso le loro esperienze e visioni sul futuro del settore sportivo.

La Lega Serie A ha preso parte ieri alla “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”, un evento di grande rilevanza che si è svolto presso il Consolato Italiano di New York . Alla cerimonia hanno partecipato figure di spicco, tra cui il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, insieme a Mariangela Zappia, Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, e Fabrizio Di Michele, Console Generale d’Italia a New York.

Serie A a New York: gli ospiti di lusso del meeting

Oltre ai profili di punta della politica, hanno partecipato al convegno anche il direttore marketing e commerciale della Lega Serie A, Michele Ciccarese, e la leggenda del calcio italiano, Alex Del Piero. Un momento significativo è stato il contributo di alcuni rappresentanti delle squadre italiane di proprietà statunitensi, tra cui Stephen Pagliuca, Co-Chairman dell’Atalanta, Alejandro Cano, Managing Director and Co-Head Europe di Oaktree (fondo proprietario dell’Inter), Gerry Cardinale, Founder e Managing Partner, RedBird Capital Partners, azionista di controllo di AC Milan, Giorgio Furlani, CEO dell’AC Milan, Luca Martines, Managing Director Corporate del Parma Calcio.

Gli interventi dei rappresentanti dei club hanno messo in luce l’importanza di unire le forze per promuovere e sviluppare il calcio italiano a livello internazionale. È emersa, inoltre, la necessità di collaborare con il Governo per la costruzione di nuove infrastrutture, fondamentali per sostenere l’intero ecosistema sportivo.