L’Arabia mette gli occhi sull’Atletico Madrid: chiesto il prezzo a Gil Marin

L’Arabia Saudita potrebbe essere uno dei potenziali acquirenti dell’Atlético de Madrid nel caso in cui Gil Marín dovesse vendere la sua partecipazione nel club biancorosso. È quanto riportato da El Independiente, spiegando che si sono tenuti colloqui nell’ambito delle trattative che il Paese del Golfo Persico sta portando avanti con la dirigenza dei Colchoneros per la sponsorizzazione dello Stadio Metropolitano.

L’attuale società che dà il nome all’impianto, Cívitas, si farà da parte affinché l’Atlético de Madrid possa firmare un contratto molto più remunerativo. Con questa operazione, la dirigenza cerca di aumentare le proprie entrate per continuare con i piani di espansione commerciale e sportiva fissati da Miguel Ángel Gil, che sembra aver accelerato i suoi investimenti per mettere insieme un progetto abbastanza forte da poterlo vendere ad un prezzo superiore a quello attuale.

Le conversazioni per la ricerca di un nuovo sponsor sono iniziate prima dell’estate e uno dei grandi candidati a dare il nome al Metropolitano è Riyadh Airlines, compagnia aerea di proprietà dell’Arabia Saudita, e il cui brand appare già sulla prima maglia della squadra guidata da Diego Pablo Simeone.

In queste trattative, l’Arabia Saudita ha parlato della possibilità di poter tenere incontri in futuro nel caso in cui Gil Marín accettasse di vendere l’Atlético de Madrid. I rapporti tra le parti sono ottimi, tanto che in tempi recenti è stata siglata la partnership con Riyadh Airlines, per la quale sono stati gatantiti circa 40 milioni di euro all’anno per la sponsorizzazione della maglia.

L’importo ricevuto dall’Atlético de Madrid potrebbe aumentare “considerevolmente” se i negoziati tra Gil Marín e l’Arabia Saudita per i naming rights del Metropolitano finissero per concretizzarsi. Sebbene Riyadh Airlines sia una delle migliori candidate a esporre il proprio nome sulla facciata dell’impianto sportivo, un’altra compagnia saudita potrebbe essere Aramco, la più grande società petrolifera del mondo.

Gil sta valutando la possibilità di lasciare l’Atlético de Madrid dal 2022. Ci sarebbero anche stati vari incontri con imprenditori internazionali per la vendita delle azioni. Tra questi spicca quello del magnate polacco Maciek Kaminski. L’attuale AD dell’Atlético de Madrid ha ingaggiato una banca d’investimento per stabilire un prezzo per il club e si stima che abbia un valore di 750 milioni di euro più debiti. Va ricordato che i principali azionisti hanno sottoscritto un aumento di capitale, tra cui anche il fondo di investimento Ares, per dare più ossigeno alle casse e poter intraprendere nuovi progetti.

Tuttavia, secondo alcune fonti di El Independiente, la valutazione sarebbe molto più alta di quella precedentemente riportata. Se tutto andrà bene, anche la nuova cittadella sportiva metterà a disposizione del club strutture mai viste prima in Europa, quindi il prezzo potrebbe aumentare addirittura del 30%-40%, secondo calcoli interni dello stesso Atlético de Madrid.