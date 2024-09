Lazio, il mercato a bilancio: 21 milioni finora per la campagna acquisti

La Lazio ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un utile record di 38,5 milioni di euro, il miglior risultato mai raggiunto nella storia dai biancocelesti a livello economico-finanziario. All’interno del comunicato con cui la società ha annunciato i dati dello scorso esercizio, spiccano alcuni dettagli sulle operazioni di mercato che la Lazio ha chiuso da luglio in avanti.

Lazio spese sul mercato – Gli acquisti

Ma quanto ha speso Lotito per i trasferimenti? Come si legge nel documento, «sono stati acquistati a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di due giocatori per un costo complessivo di Euro 16,65 milioni , Iva esclusa, e premi di Euro 8,00 milioni, Iva esclusa, all’ottenimento di prefissati obiettivi sportivi».

Contestualmente, «sono stati acquistati a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori per un costo complessivo di Euro 4,80 milioni, Iva esclusa, con obblighi di riscatto e premi per un

complessivo di Euro 23,23 milioni, all’ottenimento di prefissati obiettivi sportivi», prosegue ancora la Lazio.

Lazio spese sul mercato – Le cessioni

Per quanto riguarda invece le operazioni in uscita, «sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di tre giocatori a titolo definitivo per un prezzo di cessione di Euro 12,50 milioni, Iva esclusa, e premi di Euro 1,00 milioni con un risparmio di retribuzioni di Euro 10,53 milioni». Inoltre, «sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di tre giocatori a titolo temporaneo per un prezzo di cessione di Euro 1,65 milioni e obblighi di riscatto per Euro 11,20 milioni, all’ottenimento di prefissati obiettivi sportivi sia di club che individuali, ed un risparmio di retribuzioni di Euro 3,84 milioni».

Infine, «sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di tre giocatori a titolo temporaneo per un prezzo di cessione di Euro 1,20 milioni e diritti di opzione per Euro 11,40 milioni ed un risparmio di retribuzioni di Euro 4,50 milioni».

Lazio spese sul mercato – Il totale e il risparmio sugli stipendi

Complessivamente, dunque, la società di Lotito ha investito 21,45 milioni di euro durante la sessione estiva in cartellini e prestiti, cifra che potrebbe crescere per ulteriori 31,23 milioni di euro tra bonus e obblighi di riscatto. Allo stesso tempo, la Lazio ha incassato 15,35 milioni di euro, cifra che tra premi e obblighi potrebbe crescere di ulteriori 23,6 milioni di euro. Le cessioni hanno inoltre garantito un risparmio sugli stipendi pari a 18,87 milioni di euro.

Lazio spese sul mercato – L’evoluzione prevedibile della gestione

Un aspetto interessante sull’approccio della Lazio al mercato arriva anche dal passaggio sull’evoluzione prevedibile della gestione. «La partecipazione alle competizioni europee e i proventi rivenienti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, con conseguente surplus finanziario, nella prima sessione della stagione in corso, congiuntamente ad una più incisivo rinnovamento della rosa della prima squadra con l’obiettivo dell’abbassamento dell’età media e valorizzazione dei nuovi tesserati, lasciano ragionevolmente attendere il conseguimento, nel breve-medio termine, dell’equilibrio economico-finanziario», si legge.

«Ulteriori azioni perseguibili si incentrano sulla valorizzazione di assets aziendali e dei plusvalori latenti sulla base della differenza tra le correnti quotazioni di mercato della rosa della prima squadra ed i valori d’iscrizione in bilancio dei relativi diritti alle prestazioni sportive», conclude la Lazio.