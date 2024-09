La Serie B ci riprova: il 10 ottobre nuova assemblea per eleggere il presidente

Dopo il clamoroso esito dell’assemblea di giovedì scorso, la Serie B ci riprova: la Lega ha convocato una nuova riunione per eleggere il proprio presidente per giovedì 10 ottobre. La prima convocazione è stata fissata per le 7.30, mentre la seconda per le 13.00.

In corsa per la carica di numero uno del campionato cadetto ci sono il presidente uscente Mauro Balata e il manager Vittorio Veltroni, visto il ritiro dell’ex calciatore Beppe Dossena. Si parte da una situazione complicata, visto che dopo cinque votazioni (quando il quorum necessario per essere eletti è fissato a 11) Balata aveva solo otto voti, con 10 schede bianche e una nulla.

Da considerare, inoltre, che alla precedente assemblea non ha partecipato il Pisa, quindi le società presenti erano 19 su 20. E poi fra la quarta e quinta votazione, quando si è capito che Balata non aveva un numero di voti sufficiente per essere rieletto, si è deciso di sospendere i lavori, con la quinta votazione che si è svolta un’ora e mezza dopo quella precedente.

Tuttavia, anche la quinta votazione tornata è andata a vuoto: la decisione è stata quella di chiudere l’assemblea. Anche se ci sarà da capire chi saranno i protagonisti, considerando che di fatto i club della lega cadetta hanno sfiduciato Balata (che formalmente resta ancora in carica almeno fino alla prossima assemblea).

Oltre a eleggere il nuovo presidente, l’assemblea ha all’ordine del giorno, anche, l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Vice Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori della Lega. Per chi volesse candidarsi come presidente o consigliere deve presentare la propria candidatura inviandola via posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 23,59 del 30 settembre 2024. Per chi, invece, intende candidarsi alla carica di Consigliere, nonché alla carica di Presidente e/o Componente del Collegio dei Revisori, deve presentare la propria candidatura, inviandola via posta elettronica certificata accompagnata da un proprio c.v., entro e non oltre le ore 23,59 del 3 ottobre 2024.