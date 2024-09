Nuova Champions, la UEFA paga già alcuni premi: alle italiane 180 milioni

La nuova Champions è appena iniziata, ma i club partecipanti passano subito all’incasso. Nella giornata di oggi, la UEFA effettuerà infatti i primi pagamenti per la partecipazione alla massima competizione europea per club, distribuendo sia la gran parte della quota di partecipazione, sia il 75% di quanto previsto sulla base del nuovo segmento “value”, che accorpa i vecchi market pool e ranking storico.

Nel complesso, la Federcalcio europea verserà nelle casse delle società un totale di oltre 1,3 miliardi di euro tra bonus per la partecipazione (643 milioni) i premi del segmento value (640 milioni, il 75% del totale) e i bonus riconosciuti ai club eliminati durante i playoff di qualificazione, 30 milioni di euro complessivi.

Nuova Champions pagamento premi – Le cifre per le italiane

Tra i club che passano all’incasso ci sono chiaramente anche quelli italiani, che secondo le stime di Calcio e Finanza metteranno a bilancio un totale di poco meno di 180 milioni di euro. Partendo dal bonus partecipazione, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna riceveranno ciascuna 17,87 milioni di euro in questa prima fase (il saldo di questa quota arriverà alla fin).

Per quanto riguarda invece il pilastro “value”, l’Inter è il club che incassa più di tutti: 23,5 milioni di euro. Segue la Juventus con poco meno di 23 milioni di euro, poi l’Atalanta a quota 19,5 milioni, il Milan con i suoi poco più di 16 milioni di euro e infine il Bologna, che incassa poco più di 8 milioni da questo giro di pagamenti. Nel complesso, come detto, gli incassi totali toccano quasi i 180 milioni di euro. Inter e Juventus fanno la “voce grossa”, rispettivamente con 41 e 40 milioni di euro in totale. Segue l’Atalanta, che mette a bilancio oltre 37 milioni di euro. Il Milan si ferma quasi a 34 milioni di euro, mentre il Bologna è fanalino di coda con 26 milioni.