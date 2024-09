Non solo Atalanta: Pagliuca mette nel mirino il Red Star Paris di 777 Partners

L’investitore Steve Pagliuca starebbe discutendo l’acquisizione del Red Star FC, storico club calcistico con sede a Parigi, fondato nel 1897 da Jules Rimet, l’ideatore della Coppa del Mondo. L’uomo d’affari statunitense sarebbe pronto ad acquisire la società attraverso il suo family office, PagsGroup LLC. Il Red Star è stato acquistato nel 2022 da 777 Partners, società con sede a Miami che controlla il Genoa in Serie A.

Pagliuca – ricorda Bloomberg – è già comproprietario della squadra di NBA dei Boston Celtics e dell’Atalanta in Serie A. In una recente intervista con Bloomberg TV, Pagliuca ha dichiarato di vedere opportunità di investimento nel calcio francese, dove i ricavi più bassi dai diritti televisivi hanno lasciato i club bisognosi di capitali.

Il Red Star è un piccolo club con una grande storia. Uno dei suoi giocatori più celebri è stato Rino Della Negra, comunista e combattente della resistenza, giustiziato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Red Star ha una tribuna intitolata a lui, dalla quale molti dei tifosi più accaniti tifano per la squadra.

Nel 2022, i sostenitori del club protestarono fortemente contro l’acquisizione da parte di 777. Nonostante quel difficile inizio, il Red Star sotto la gestione del fondo statunitense ha ottenuto la promozione dalla terza alla seconda divisione del calcio francese. Il suo stadio è in fase di ristrutturazione e diventerà un impianto moderno da 10.000 posti. Fino a quando il Red Star non potrà beneficiare dell’aumento dei ricavi da matchday, perderà circa 10 milioni di euro a stagione.

Il Red Star ha attirato l’interesse per un’acquisizione da parte del gruppo immobiliare Todd Interests a giugni. Tuttavia, l’accordo non si è concretizzato. Pagliuca, veterano della società di private equity Bain Capital, ha recentemente ottenuto successi come proprietario di squadre sportive, con l’Atalanta che ha conquistato l’ultima edizione dell’Europa League e i Boston Celtics che hanno conquistato il titolo NBA il mese successivo.

All’inizio di quest’anno, Advantage Capital Holdings LLC, un importante creditore di 777, ha incaricato Banca Moelis di valutare una serie di opzioni per gli asset calcistici di 777, incluse eventuali vendite. I colloqui con Pagliuca sono in corso e non vi è alcuna certezza che si concluderanno con un accordo.