Serie A, 4,8 milioni di spettatori per DAZN nella quarta giornata

La quarta giornata della Serie A 2024/25 si è chiusa con quasi 5 milioni di spettatori su DAZN, tra gli ascolti relativi alle singole partite del campionato e quelli di Zona DAZN, per chi ha preferito seguire alcuni match in contemporanea. Un dato in miglioramento rispetto alle giornate precedenti che si erano fermate intorno ai 4 milioni di seguaci.

Il match più seguito per questo turno ha visto come protagonista l’Inter di Simone Inzaghi, che per la sfida di Monza, terminata 1-1, ha chiamato a raccolta poco più di 970mila spettatori. Segue a distanza ridotta la sfida fra Empoli e Juventus, anch’essa terminata in pareggio, che è stata seguita da quasi 860mila persone. Chiude il podio la sfida di domenica alle 18 fra Cagliari e Napoli che ha superato i 500mila spettatori.

DAZN ascolti quarta giornata Serie A – Tutte le sfide del quarta turno

Di seguito, gli ascolti di tutte le partite del secondo turno della Serie A 2024/25:

Sabato 14 settembre, ore 15.00 – Como-Bologna: 317.810 spettatori

Sabato 14 settembre, ore 18.00 – Empoli-Juventus: 858.325 spettatori

Sabato 14 settembre, ore 20.45 – Milan-Venezia: 408.370 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 15 settembre, ore 12.30 – Genoa-Roma: 533.184 spettatori

Domenica 15 settembre, ore 15.00 – Atalanta-Fiorentina: 315.293 spettatori

Domenica 15 settembre, ore 15.00 – Torino-Lecce: 66.411 spettatori

Domenica 15 settembre, ore 18.00 – Cagliari-Napoli: 578.095 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 15 settembre, ore 20.45 – Monza-Inter: 970.007 spettatori

Lunedì 16 settembre, ore 18.30 – Parma-Udinese: 271.456 spettatori

Lunedì 16 settembre, ore 20.45 – Lazio-Verona: 325.887 spettatori (co-esclusiva Sky)

Questi, invece, i numeri di Zona DAZN: