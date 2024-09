Nuova Champions, perché il primo turno si gioca anche di giovedì

Perché la Champions gioca giovedì? Il primo turno della nuova edizione della massima competizione europea per club è iniziato nella serata di ieri e si concluderà eccezionalmente giovedì sera. Si tratta solamente di una delle tante novità che la UEFA ha introdotto a partire dalla nuova stagione calcistica, con la rivoluzione del format delle tre competizioni per club per eccellenza: la Champions League, appunto, l’Europa League e la Conference League.

Detto del passaggio di tutti i tornei ad una nuova formula con 36 squadre partecipanti e girone unico, l’impatto di questa piccola grande rivoluzione sarà evidente anche sul calendario. Non soltanto le sfide della prima fase si giocheranno fino a gennaio (questo per Champions ed Europa League, con 8 partite per ogni squadra), ma ci saranno settimane dedicate esclusivamente ad ognuna delle tre manifestazioni.

Considerando l’aumento delle squadre e il conseguente aumento delle partite, si è creata la necessità, per la UEFA, di trovare nuove finestre in cui fare disputare gli incontri. In questo modo, la prima novità riguarda la disposizione della prima fase nel calendario: le partite di Champions League e di Europa League cominceranno a settembre e concluderanno la prima fase con due giornate che si disputeranno a gennaio, mentre la Conference League terminerà a dicembre.

Inoltre, ognuna delle tre competizioni avrà una settimana di “esclusiva”, e per la Champions League è stata proprio quella d’esordio. Per questo motivo in questi giorni si stanno giocando solo le gare della massima competizione europea per club, con il programma spalmato su martedì, mercoledì e giovedì, mentre le altre competizioni non hanno ancora preso il via.

A differenza della Champions League, l’Europa League giocherà nella sua settimana esclusiva il mercoledì e il giovedì, mentre la Conference League giocherà comunque soltanto il giovedì. Ma quando cadono esattamente queste giornate?

Perché la Champions gioca giovedì? Il calendario della prima fase

Partendo dalla UEFA Champions League, è proprio il turno d’esordio della competizione ad essere spalmato su tre giornate differenti. Questo il calendario delle sfide nella prima fase:

Prima giornata: 17–19 settembre 2024 (settimana in esclusiva)

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Perché la Champions gioca giovedì? Europa League e Conference League

Passando invece alla UEFA Europa League, anche in questo caso sarà il turno d’esordio del torneo ad essere spalmato su due giornate e in “solitaria”. Questo il calendario delle sfide nella prima fase:

Prima giornata: 25-26 settembre 2024 (settimana in esclusiva)

Seconda giornata: 3 ottobre 2024

Terza giornata: 24 ottobre 2024

Quarta giornata: 7 novembre 2024

Quinta giornata: 28 novembre 2024

Sesta giornata: 12 dicembre 2024

Settima giornata: 23 gennaio 2025

Ottava giornata: 30 gennaio 2025

Infine la UEFA Conference League, per la quale sarà l’ultimo turno ad essere giocato senza “ingerenze” da parte delle due maggiori competizioni. Questo il calendario delle gare nella prima fase: