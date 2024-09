San Siro, La Russa attacca Sala: «E' pieno di stadi a 100 metri l’uno dall’altro»

Il tema San Siro fa discutere anche in politica. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha attaccato con forza il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla vicenda legata al futuro del Meazza. «Ho elogiato grandemente Barbara Berlusconi, che ha preso di punta il sindaco di Milano sullo stadio», ha detto ieri alla festa di FdI dicendo che è una vergogna che si torni al 2019, quando sarebbe bastato poco alla giunta di sinistra per dire «San Siro non si tocca».

«La giunta è un po’ schiava di un ambientalismo finto e dall’altro di quelli di estrema sinistra. Non avendo una posizione su San Siro hanno tirato sempre la palla fuori campo, sperando che poi il problema si possa risolvere lontano, dopo le elezioni, ma il tema va affrontato ora», ha sottolineato il presidente del Senato parlando della questione.

E ancora: «C’è la proposta di Fratelli d’Italia: abbiamo mostrato decine di fotografie di stadi costruiti a 100 metri o poco più, l’Inghilterra è piena, l’Argentina pienissima. Abbiamo detto lasciamo San Siro com’è». La proposta dei due impianti, secondo il presidente del Senato, offrirebbe diversi vantaggi: risparmiare 50 milioni dell’abbattimento, con relativo impatto ambientale, e mettere ancora più a reddito San Siro che potrebbe ospitare le partite di Champions League «che hanno bisogno di oltre di 70mila spettatori e non dei 50mila del nuovo stadio».