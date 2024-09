Adidas rinnova con la UEFA: produrrà i palloni per la Champions fino al 2027

La UEFA ha annunciato che Adidas continuerà la sua collaborazione come fornitore ufficiale del pallone per la Champions League per altri tre anni, fino al 2027, prolungando la sua partnership con l’azienda tedesca di abbigliamento sportivo iniziata nel 2001.

L’accordo triennale prevede il diritto di fornire i palloni ufficiali per le partite della UEFA Champions League, dai play-off in poi, con nuovi design del pallone ufficiale per ogni stagione, riaffermando l’impegno del produttore come sostenitore chiave del calcio europeo. Adidas sarà anche il fornitore ufficiale del pallone per la UEFA Super Cup, la UEFA Youth League e la UEFA Futsal Champions League.

L’annuncio arriva dopo che Adidas ha recentemente svelato il pallone ufficiale per la competizione di questa stagione, caratterizzato da un design di iconica semplicità, con le famose stelle, sinonimo della competizione, presentate in nero su esagoni bianchi. Il design classico è arricchito da dettagli sottili in arancio e giallo fluo per dare al pallone un tocco moderno, incorporando le ultime tecnologie di Adidas.

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing della UEFA, ha dichiarato: «La UEFA è entusiasta di continuare la sua lunga collaborazione con Adidas. Entrambe le nostre organizzazioni sono impegnate nell’innovazione e nell’eccellenza nel calcio, e siamo lieti di estendere il nostro rapporto fino al 2027».

Bjørn Gulden, CEO di Adidas, ha detto: «Adidas è orgogliosa di continuare la partnership con la UEFA per la Champions League. Questo torneo è l’evento più prestigioso per i club europei e siamo entusiasti di continuare a far parte di questa competizione eccellente e innovativa. Abbiamo iniziato già nel 2001 e non vediamo l’ora di avere un futuro di successo insieme».

Inoltre, la partnership in corso di Adidas con Common Goal vedrà l’1% di tutte le vendite nette globali dei palloni Adidas – inclusa questa ultima versione – contribuire a iniziative che promuovono cambiamenti sociali duraturi per le comunità svantaggiate, aiutando a creare un futuro migliore e più inclusivo attraverso il calcio.