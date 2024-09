Serie B, Reggiana-Sudtirol visibile in modalità gratuita su DAZN

DAZN ha scelto il match settimanale di Serie BKT da trasmettere in modalità gratuita: per il quinto turno di campionato sarà lo scontro tra Reggiana e Sudtirol. In programma domenica 15 settembre alle 15.00, la partita vedrà le due squadre cercare la vittoria dopo le sconfitte incassate rispettivamente contro Pisa e Brescia.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sull’homepage di DAZN (clicca qui per abbonarti) e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Reggiana Sudtirol in streaming gratis – Il nuovo pacchetto Goal Pass

Gli appassionati della Serie BKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità di DAZN FanZone che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare sul sito, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Con l’acquisizione dei diritti della Serie BKT, DAZN trasmetterà tutte le 390 partite del “Campionato degli italiani”, inclusi i playoff e playout, tenendo incollati allo schermo i tifosi fino alle ultime sfide che vedranno la propria squadra impegnata a lottare per restare in B o approdare nella massima serie.

I tifosi avranno la possibilità di seguire la propria squadra del cuore della B scegliendo anche il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in diverse formule: