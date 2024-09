Tebas contro la FIFA: «Il Mondiale per Club aumenterà le differenze tra i club nei campionati»

Javier Tebas, presidente della Liga, è intervenuto nella seconda giornata del Thinking Football Summit, arrivato alla sua terza edizione e punto di ritrovo per dirigenti sportivi e stakeholder del settore che hanno così la possibilità di confrontarsi su problematiche attuali del sistema calcio. E i punti toccati da Tebas sono stati molti nel corso del suo intervento.

Si parte con la pirateria: «Se non la sappiamo combattere correttamente, non cresceremo. Coloro che hanno pagato per i nostri diritti hanno meno abbonati, perché gli spettatori arrivano con altri mezzi. Nel breve termine è un problema per gli operatori. Quando i contratti finiscono, il problema diventa dei titolari dei diritti. Se la pirateria portasse a una riduzione del 10%, gli operatori vorranno pagare il 10% in meno».

«Se Google lo volesse, eliminerebbe il 90% della pirateria – ha continuato sul tema Tebas –. Le grandi aziende possono risolvere questo problema, ma non vogliono farlo. Finché non saremo consapevoli di questi attori che ci derubano, non ci sarà soluzione». Lo stesso discorso vale per Apple: «Tecnologicamente, queste grandi aziende potrebbero porre fine alla pirateria, ma non vogliono, perché è una fonte di finanziamento. Solo all’inizio di questa stagione, la pirateria è aumentata del 20%. In Spagna una persona su tre guarda il calcio gratuitamente. In Portogallo è uno su due. I diritti tv hanno sempre fatto la differenza per il sistema calcio».

Sul nuovo Mondiale per Club voluto dalla FIFA e che prenderà il via la prossima estate: «Cosa cercano con un torneo in cui raccolgono due miliardi di dollari e il 20% va ai grandi club? Ciò creerà più differenze nei campionati nazionali tra coloro che hanno più e meno soldi e influenzerà la competitività. C’è un problema di salute per i giocatori che gareggiano nelle Nazionali mondiali, europee e in Champions League. Sono circa 200, ma solo in Europa i giocatori professionisti sono 50.000. Vogliono veramente raccogliere fondi per queste 200 persone che, invece di cinque Ferrari, ora ne avranno sei. Questo è quello che vogliamo nel calcio? Gli organi devono sedersi con chi gestisce il settore, che sono le leghe nazionali, per discutere e riflettere sui mille effetti causati dalle decisioni che prendono. Se cerchi soldi, troveremo soluzioni. Se cercano ego e potere, ci sono problemi».

«Riempendo un’altra estate di gare, si strangoleranno i calendari nazionali – ha continuato il presidente della Liga –. L’ecosistema del calcio ha avuto successo negli ultimi 20 anni, con i suoi errori di crescita, ma ora stanno creando qualcosa che lo distruggerà sempre più. Non potremmo fare altro per raccogliere quei due miliardi di dollari? Ad esempio, perché non combattiamo la pirateria? Questo è il problema. Volere un Mondiale per Club non porta a maggiori diritti audiovisivi nel settore del calcio. C’è una svolta molto importante a questo livello: prima la gente pagava molto per le esclusive, ma nel frattempo sono emerse in tutti i paesi enormi piattaforme OTT e il denaro è diventato segmentato».

Tornando sul tema dei diritti televisivi: «Ho passato quasi un anno e mezzo a negoziare con il governo e i club mi chiedevano sempre come avremmo diviso gli introiti. Ho sempre detto loro di non preoccuparsi, perché si sarebbero sentiti soddisfatti. Non contenti, ma soddisfatto. Forse volevano di più, ma la divisione non sarebbe mai stata un male ed era necessaria. È molto difficile convincere tutti i club su come effettuare la distribuzione. È normale che alcuni pensino di meritare più di altri».

«Il calcio e quasi tutti i principali sport hanno i diritti audiovisivi centralizzati nell’organizzazione che gestisce la competizione – ha concluso Tebas –. Ciò avrà una ragione d’essere. I portoghesi non saranno migliori per avere vendite individualizzate, quando il resto del mondo non ce l’ha. Si genera soprattutto efficienza e abbiamo un prodotto migliore, con una qualità superiore e maggiori benefici per i club. Cerchiamo un business in cui vincano tutti», ha sottolineato.