Barça-Dembelé, affare record per il BVB: coi bonus incassati quasi 150 milioni

L’affare che ha portato Ousmane Dembelé dal Borussia Dortmund al Barcellona ha rappresentato un netto cambio di passo per quanto riguarda il calciomercato. Ma la carriera del francese è stata segnata da alti e bassi, rendendolo anche uno dei talenti meno compresi e un vero e proprio affare da dimenticare per i blaugrana, soprattutto considerando l’attuale situazione economica-finanziaria del club di Joan Laporta.

Infatti, nel 2017 il Barcellona ha investito una somma considerevole per acquistarlo dal Dortmund, identificando Dembelé come il sostituto perfetto di quel Neymar accasatosi al PSG per 222 milioni. Tuttavia, nonostante le aspettative, il suo potenziale non è mai completamente sbocciato. Nel 2023, i blaugrana hanno deciso di cederlo al Paris Saint-Germain per 50 milioni di euro. Una cifra decisamente inferiore rispetto all’investimento necessario per portarlo in Liga.