Barça, accordo con il Comune: lavori 24 ore al giorno per il Camp Nou

Il Barcellona ha ottenuto un importante accordo per il suo stadio, lo Spotify Camp Nou, grazie all’ok recentemente raggiunto con il Comune catalano. A partire da giovedì, i lavori di ristrutturazione dello stadio potranno estendersi per 24 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Un cambiamento significativo che mira a velocizzare le opere in corso.

Questo accordo è stato raggiunto dopo un incontro con i residenti di Les Corts, che avevano sollevato preoccupazioni riguardo ai rumori e alle interferenze legate ai lavori. Le nuove disposizioni consentiranno di effettuare operazioni anche all’esterno nella zona del Gol Nord, che si affaccia sul cimitero, fino a mezzanotte. Tuttavia, nelle altre aree del complesso, come Travessera de les Corts, Maternitat e Arístides Maillol, i lavori continueranno a seguire l’orario tradizionale dalle 8:00 alle 20:00. Fino a mezzanotte, sarà invece permesso lavorare all’interno dello stadio su progetti di pittura e cablaggio, a patto che non si utilizzino gru e non si generi frastuono eccessivo.