Juventus, decisa la data del CdA per il bilancio 2024

La Juventus si prepara ad approvare il bilancio al 30 giugno 2024. Il club bianconero infatti ha reso noto un aggiornamento legato al calendario finanziario dei prossimi eventi a livello di bilancio.

In particolare, i conti legati all’esercizio al 30 giugno scorso (chiuso secondo le stime con un rosso di circa 200 milioni di euro) saranno approvati dal CdA il prossimo 27 settembre, mentre l’assemblea degli azionisti andrà in scena il 7 novembre.

“Juventus Football Club S.p.A. rende noto che, in linea con il calendario finanziario, l’Assemblea degli Azionisti è previsto si tenga il 7 novembre 2024 e che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2024 è previsto si tenga il 27 settembre 2024 (anziché il 19 settembre 2024)”, si legge nella nota pubblicata dalla società bianconera.

Una modifica legata anche a Exor, la holding degli Agnelli-Elkann che è azionista di maggioranza del club. In particolare, infatti, il CdA di Exor per i conti del primo semestre 2024 (che coincide con il secondo semestre dell’esercizio 2023/24 per la Juventus, che segue le stagioni sportive invece che l’anno fiscale per quanto riguarda le chiusure dei bilanci) andrà in scena il 25 settembre prossimo.