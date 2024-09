Ranking FIFA, l’Italia allunga e consolida la top 10

L’Italia di Luciano Spalletti ha approcciato al meglio la nuova stagione della Nations League con due vittorie su due partite. Prima quella di altissimo prestigio in casa della Francia, per di più in rimonta, poi il 2-1 su campo neutro contro Israele.

Sei punti che permettono agli Azzurri di essere primi nel proprio girone del torneo UEFA, che riportano il morale alto dopo i deludenti Europei di Germania, ma soprattutto permettono di guardare al futuro con maggiore ottimismo, e il futuro più prossimo, oltre al cammino in Nations League, si chiama qualificazioni per i Mondiali 2026.

Italia top 10 ranking FIFA – L’importanza di mantenere la posizione in vista delle qualificazioni Mondiali

Infatti, da questa stagione, il percorso in Nations League conterà anche in vista delle qualificazioni. Queste saranno strutturate, per le nazionali europee, in 12 gruppi con le vincenti di ogni raggruppamento che staccheranno il proprio pass per i Mondiali. Le seconde e le migliori quattro della Nations League, che ovviamente non hanno raggiunto uno dei due traguardi durante le qualificazioni, si giocheranno la spedizione in USA, Canada e Messico con un playoff di andata e ritorno.

Ma proprio in vista del sorteggio dei gironi di qualificazione, che si terrà il prossimo 13 dicembre, le 12 teste di serie saranno decise anche dai risultati della Nations League, che terminerà a novembre. Infatti, le otto qualificate ai quarti di finale della Lega A (le prime due di ogni raggruppamento) saranno inserite in prima fascia. Le altre quattro verranno decretate dal ranking FIFA. Un criterio misto che vede l’Italia, grazie alla doppia vittoria appena conquistata, in una posizione di vantaggio.

I sei punti nel gruppo non danno ovviamente la certezza di essere già nelle prime due, Belgio e Francia si trovano a tre lunghezze di distanza e manca ancora la doppia sfida con De Bruyne e compagni, ma i successi contro i vice-campioni del mondo e Israele hanno permesso agli Azzurri di mantenersi nella top 10 del ranking FIFA, quello che verrà valutato per selezionare le quattro teste di serie. La corsa ovviamente è solo per le formazioni europee, visto che le qualificazioni mondiali si disputano con tornei che vedono coinvolte selezioni della stessa federazione, in questo caso la UEFA. Fondamentale, in questo caso sarà mantenere il vantaggio sulla Croazia.

Italia top 10 ranking FIFA – La situazione attuale con Croazia e Uruguay dietro gli Azzurri

Il flop a EURO 2024 aveva messo a rischio la top 10 del ranking FIFA per l’Italia, che prima del doppio confronto di Nations League aveva solamente un solo punto di vantaggio sull’undicesimo posto, occupato dall’Uruguay. Ora invece il distacco è salito a poco più di 26 punti, con la Croazia che è diventata la diretta inseguitrice. Rimane davanti la Colombia grazie alla vittoria casalinga contro l’Argentina. L’Uruguay, che ha salutato nel frattempo Luis Suarez, è scivolato al 12° posto dopo i due pareggi con Paraguay e Venezuela e si trova a pochi decimi dalla Croazia, quindi a 26 lunghezze dall’Italia. Ecco di seguito le prime 12 posizioni del ranking FIFA aggiornato dopo gli impegni di questi giorni: