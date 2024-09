Scontro legale tra Yildiz e l’ex agente: istanza arbitrale al Collegio di Garanzia Coni

Carlos Ruiz, ex procuratore di Kenan Yildiz, ha presentato un’istanza arbitrale al Collegio di Garanzia dello Sport contro il calciatore turco in merito al contratto di mandato per l’assistenza e la consulenza. La questione riguarda la sostituzione del mandato da parte del numero 10 della Juventus avvenuta lo scorso aprile.

«Il Collegio di Garanzia dello Sport – si legge nella nota pubblicata sul sito del Coni – ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, dall’Agente Sportivo Carlos Ruiz Caillas, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Ruiz Casillas Investments S.r.l., contro il sig. Kenan Yildiz in seguito al recesso esercitato, in data 10 aprile 2024, dal suddetto intimato con riferimento al contratto di mandato, e suo “Addendum”, conferito in via esclusiva dal sig. Kenan Yildiz, in data 10 novembre 2023, al suddetto Agente affinché lo stesso curasse i suoi interessi fino al 14 agosto 2025», conclude la nota.

In particolare, la decisione sarebbe stata quella di risolvere il contratto con l’agenzia senza una giusta causa dopo aver già chiuso il rinnovo di contratto con la Juventus: in ballo c’è anche la questione legata alla commissione che avrebbe dovuto incassare il procuratore, considerando appunto l’accordo di fatto già trovato per un nuovo contratto con il club bianconero.