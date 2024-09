La Serie B replica alle accuse: «Massima trasparenza nel voto per il nuovo presidente»

Messi da parte l’inizio del campionato e la finestra estiva del calciomercato, le varie componenti del calcio italiano si stanno concentrando verso le prossime assemblee elettorali, che saranno il preludio verso la nomina del nuovo presidente della FIGC, in attesa di conoscere ufficialmente i candidati, fra cui dovrebbe esserci Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio in carica.

Ma a mancare non sono di certo le polemiche. Le ultime arrivano direttamente dalla Lega Serie B, che nelle scorse ore ha rilasciato un comunicato ufficiale in vista dell’Assemblea Elettorale, che si terrà giovedì 12 settembre, dove ha voluto chiarire quelli che per lei sono dei punti fondamentali. «Con riferimento all’Assemblea Elettorale come da convocazione, in presenza presso la sede di Milano, di seguito si ribadiscono alcune informazioni sulle quali sono stati posti quesiti specifici – si legge nella nota –. L’indicazione della modalità elettronica di voto, oltre a costituire un efficientamento e uno snellimento delle procedure, risponde all’esigenza statutaria, di garantire il voto anche a chi non fosse in grado di partecipare in presenza. In ogni caso, qualora tutte le società fossero presenti in sede assembleare con loro rappresentati è già prevista la possibilità di votazione anche con il tradizionale metodo cartaceo».

«Le operazioni di voto sono gestite dalla Società Eligo, attraverso una piattaforma le cui certificazioni sono a disposizione degli interessati, ed avverranno – come sempre e come ampiamente noto – alla presenza di un Notaio e sotto la supervisione del Giudice Sportivo. La verifica sulla regolarità delle candidature è competenza esclusiva di un Organo Terzo, totalmente autonomo ed indipendente rispetto alla Lega B, che stabilisce autonomamente tempi e modi della stessa.

La LNPB ha tempestivamente trasmesso, con comunicato del 3 settembre u.s., a tutte le associate i programmi elettorali inviati dai candidati, ai quali già con PEC del 6 settembre u.s., ha comunicato che – in aggiunta alla attività quotidiana che sono liberi di portare avanti direttamente con le società – avrebbero potuto esporre il proprio programma in assemblea. Premesso che la LNPB non può rispondere sulla tenuta ed aggiornamento dei siti internet di altri Enti Istituzionali, si ribadisce che sul sito della LNPB è pubblicato lo Statuto vigente, approvato dalla FIGC».

In merito è intervenuto anche il presidente del Brescia, Massimo Cellino, che a Tuttosport ha dichiarato: «La Serie B sta cercando di sottrarsi ai danni che la scellerata gestione dell’UEFA sta facendo al campionato nazionale. Qualcuno vuole continuare a fare delle porcherie fatte fino ad ora, ma noi non lo permetteremo. Anche se al nostro interno ci sono dei talebani, ma è una presenza molto ridotta. Sono tranquillo e convinto che come Lega di B abbiamo preso la direzione giusta».