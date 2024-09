Antonello: «Commisso? L’Inter ha sempre rispettato le regole e continuerà a farlo» 

«Le parole di Commisso? L’Inter ha sempre rispettato le regole e continuerà a farlo». Così l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello ha replicato, all’uscita dall’odierna assemblea della Lega Serie A, al patron della Fiorentina Rocco Commisso, che in una intervista alla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi aveva attaccato tra gli altri il club nerazzurro.

«Certe vittorie sono arrivate grazie a situazioni debitorie assurde che hanno portato i club quasi alla bancarotta e poi nelle mani di fondi per la mancata restituzione da parte delle proprietà dei prestiti ricevuti. E io mi chiedo ancora se chi ha vinto in certi anni poteva essere iscritto al campionato», è stato l’attacco di Commisso. Che poi in particolare sul club nerazzurro ha aggiunto: «Zhang? Non si sa più dov’è… Anche lui costretto a lasciare l’Inter, indebitata col fondo Oaktree. La fiducia c’è sempre, ma non ho visto miglioramenti, a partire dal rispetto delle regole. La Juventus ha subito una penalizzazione per irregolarità, ma Milan e Inter hanno continuato a spendere nonostante centinaia di milioni di debiti e non sono state mai penalizzate per questo. Non si è voluto intervenire».

Sugli altri temi sul tavolo per Antonello, invece, c’è anche quello del progetto del nuovo stadio, tra i piani per San Siro e quelli che portano all’ipotesi Rozzano. «Ci incontreremo con il sindaco nei prossimi giorni come previsto. Rimanere a San Siro? Non ci sono ancora risposte certe», ha concluso l’ad dell’Inter.