Dove vedere Sinner Fritz streaming gratis: la diretta della finale agli US Open

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sinner Fritz streaming gratis. Dopo aver superato Mackenzie McDonald, Alex Michelsen, Cristopher O’Connell, Tommy Paul, Daniil Medvedev e Jack Draper, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Taylor Fritz nella finale degli US Open 2024. Ecco tutte le informazioni essenziali per seguire il match, inclusi data, orario, come guardarlo in TV e streaming, e un riepilogo dei precedenti incontri tra i due giocatori.

Dove vedere Sinner Fritz streaming gratis: la finale degli US Open 2024

Jannik Sinner arriva alla finale degli US Open 2024 con una serie di vittorie impressionanti, tra cui il recente trionfo al Cincinnati Open 2024. Una annata comunque già da record per Sinner, che nel 2024 è sempre riuscito ad arrivare almeno ai quarti di finale nei tornei a cui ha partecipato, dimostrando una costanza straordinaria che lo ha ricompensato nel ranking ATP.

E questa costanza dovrebbe premiarlo fino alla fine dell’anno, poiché le previsioni indicano altissime probabilità che chiuda il 2024 al primo posto della classifica, un risultato mai raggiunto da un tennista italiano. Dal 1973, quando è stato introdotto il calcolo del ranking via computer, solo 18 tennisti, tra cui leggende come Borg, McEnroe, Lendl, Sampras, Agassi, Federer, Nadal e Djokovic, hanno ottenuto questo traguardo.

Dove vedere Sinner Fritz streaming gratis: quando si gioca la sfida

La finale degli US Open 2024 tra Jannik Sinner e Jack Draper si disputerà domenica 8 settembre alle ore 20 italiane.

Dove vedere Sinner Fritz streaming gratis: come seguire il match

Per chi vuole seguire il match in diretta, la sfida sarà trasmessa su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e canale 212 di Sky) e su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204). Sarà possibile guardare la partita anche in streaming su piattaforme come SuperTenniX, NOW e SkyGo, tutte accessibili con abbonamento.

Dove vedere Sinner Fritz streaming gratis: i precedenti

A Flushing Meadows, Sinner e Fritz si sfideranno per la terza volta: nei due precedenti incontri, il punteggio è in parità con una vittoria ciascuno. L’ultima volta, Sinner ha avuto la meglio nei quarti di finale del torneo di Indian Wells dell’anno scorso, imponendosi con un punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 19 minuti di gioco. La vittoria di Fritz, invece, risale al 2021, sempre sul cemento di Indian Wells.