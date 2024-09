La Serie B a rischio commissariamento? Interrogazione parlamentare su Balata

La Lega Serie B è a rischio commissariamento. Come riportato da Tuttosport, infatti, domani sarà presentata dai gruppi parlamentari di Forza Italia e Lega una interrogazione parlamentare, indirizzata al Presidente del Consiglio Meloni, al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al ministro dello Sport Andrea Abodi, in cui in particolare si esprime critica verso il presidente della Lega B, Mauro Balata.

Quest’ultimo, attualmente impegnato a preparare l’Assemblea elettiva della Lega, fissata in seconda convocazione per il 12 settembre, è accusato di utilizzare metodi che comprimono i diritti democratici degli associati e che potrebbero danneggiare gli interessi dello Stato e il regolare svolgimento delle competizioni sportive professionistiche.

Tra i venti club della Lega B, c’è una crescente insoddisfazione. Molte società ritengono che i diritti televisivi siano stati mal gestiti, portando a guadagni insufficienti e alla perdita di visibilità della Serie B, faticosamente conquistata nel tempo. Di conseguenza, l’intervento parlamentare riflette una tensione crescente. Alcuni vedono con sospetto l’urgenza con cui Balata ha convocato l’Assemblea elettiva. Tra le critiche mosse alla Serie B, si evidenzia come il campionato si stia allontanando dal suo storico slogan “il campionato degli italiani”, a causa dell’alto numero di giocatori stranieri presenti nelle squadre.

Tuttavia, lo scontro all’interno dell’Assemblea di Serie B potrebbe essere solo un preludio a uno scontro di potere più grande, quello per la presidenza della FIGC, in vista dell’Assemblea straordinaria del 4 novembre, che porterà all’elezione del nuovo presidente federale e del relativo consiglio. In poche parole, la tensione è palpabile e le parti in causa si preparano al confronto.