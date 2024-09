Italia-Francia e Sinner-Draper: il confronto sugli ascolti in tv

Una serata di grande sport per l’Italia quella che è andata in scena venerdì 7 settembre. Da un lato il big match tra gli azzurri di Spalletti e la Francia, dall’altra la semifinale degli US Open tra Jannik Sinner e Jack Draper: una serata di due successi, con l’Italia che ha vinto in Francia per la prima volta dopo 70 anni mentre Sinner ha conquistato la sua prima finale a New York.

Eventi che hanno avuto un riscontro importante anche in termini di ascolti. In particolare, su Rai1 la partita tra Italia e Francia ha interessato 5.567.000 spettatori pari al 31.1% di share (primo tempo a 5.431.000 e il 29.8%, secondo tempo a 5.689.000 e il 32.4%); pre e post gara totalizzano un netto di 2.877.000 spettatori pari al 18.9%. Escludendo le gare degli Europei, si tratta della partita più vista dell’Italia di Spalletti in questo 2024.

Per quanto riguarda invece la semifinale tra Jannik Sinner e Jack Draper agli US Open, la partita è diventata la più vista nella storia di SuperTennis. Il match all’Artur Ashe ha infatti attirato su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) 744.010 spettatori medi. Quasi due milioni (1.981.918) i contatti unici nel corso della sfida vinta da Sinner, primo italiano di sempre in finale allo US Open in singolare maschile.

Analizzando l’ascolto del match su intervalli di cinque minuti, in particolare c’è stato un picco tra le 23.35 e le 23.40, una fascia in cui è racchiusa la conclusione del tie-break del secondo set (913.656). Tra le 24.15 e le 24.20, un intervallo di tempo che comprende il match point e le sue prime parole dopo la vittoria, SuperTennis ha raggiunto il picco di share nazionale (11.43%). Complessivamente, nel corso della giornata conclusa con la vittoria di Jannik, il canale ha raggiunto un totale di 2.411.827 spettatori unici.

Non solo SuperTennis, tuttavia, perché la semifinale degli US Open era trasmessa in diretta in contemporanea su Sky. In particolare, la sfida tra Sinner e Draper ha raccolto 817.000 spettatori su Sky Sport: complessivamente, quindi, il match è stata seguita da 744.010 spettatori, per un totale di 1.561.010 spettatori complessivi.