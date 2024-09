Il Comune di Milano presta 30 autobus per il servizio stadio a Monza

«I vigili? Ho una cittadinanza che mi chiede più vigili in strada e non posso darli a San Donato, ma altri aiuti potremmo darli». Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva parlato del tema dei vigili nel caso in cui il Milan costruisse il suo stadio a San Donato. «Credo che uno stadio fuori città sia ingestibile perché io non so quanti vigili ha Rozzano, come fa a schierare cento vigili quando c’è la partita?», aveva spiegato inoltre sull’ipotesi Rozzano per l’Inter.

Un tema, quello di aiutare i comuni dell’hinterland milanese nel caso in cui le due società decidessero di costruire altrove i propri impianti, che emerge spesso nei discorsi legati appunto a queste ipotesi per cui Inter e Milan stanno lavorando.

Intanto, il Comune di Milano nelle scorse settimane ha approvato la richiesta di un altro comune limitrofo, ovverosia quello di Monza. In particolare, la questura di Monza e dl’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia infatti hanno richiesto ad ATM, il servizio di trasporto pubblico di Milano, l’utilizzo di autobus per trasporto dei tifosi dalla stazione ferroviaria allo stadio di Monza e ritorno in occasione delle partite.

La richiesta è di tre autobus per l’utilizzo in questione: in totale, come emerge dai documenti del Comune di Milano, è arrivato così il via libera da parte dell’area Area Strategie Innovative per i Trasporti del Comune, per l’impiego “per il periodo della stagione calcistica 2024-2025, di n. 30 autobus”.

