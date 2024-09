US Open 2024, dove vedere Sinner Draper in tv e in streaming

Dopo aver superato Mackenzie McDonald, Alex Michelsen, Cristopher O’Connell, Tommy Paul e Daniil Medvedev, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Jack Draper nella semifinale degli US Open 2024. Ecco tutte le informazioni essenziali per seguire il match, inclusi data, orario, come guardarlo in TV e streaming, e un riepilogo dei precedenti incontri tra i due giocatori.

Dove vedere Sinner Draper tv streaming: la semifinale degli US Open 2024

Jannik Sinner arriva alla semifinale degli US Open 2024 con una serie di vittorie impressionanti, tra cui il recente trionfo al Cincinnati Open 2024. Il tennista italiano affronterà ora Jack Draper, numero 25 del mondo e rivelazione del torneo, che ha raggiunto la sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam. Sinner ha già dimostrato di essere in ottima forma, ma Draper sarà un avversario ostico, come dimostra il loro unico precedente, in cui il britannico ha avuto la meglio al Queen’s nel 2021.

Dove vedere Sinner Draper tv streaming: quando si gioca la sfida

La semifinale degli US Open 2024 tra Jannik Sinner e Jack Draper si disputerà venerdì 6 settembre alle ore 21:00 italiane.

Dove vedere Sinner Draper tv streaming: come vedere il match

Per chi vuole seguire il match in diretta, la sfida sarà trasmessa su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e canale 212 di Sky) e su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204). Sarà possibile guardare la partita anche in streaming su piattaforme come SuperTenniX, NOW e SkyGo, tutte accessibili con abbonamento.

Dove vedere Sinner Draper tv streaming: i precedenti

L’unico precedente tra Jannik Sinner e Jack Draper risale al 2021, durante l’ATP 500 del Queen’s, dove Draper vinse in due tiebreak. Questo match rappresenta una grande opportunità per Sinner di prendersi la rivincita e di avanzare alla finale degli US Open 2024.