Inter e Milan hanno rispettato i paletti del Fair Play Finanziario UEFA nella stagione 2023/24, mentre la Roma ha ricevuto una sanzione di due milioni di euro. Lo ha reso noto la stessa UEFA in un comunicato.

«La Prima Camera del CFCB si è riunita questa settimana e ha completato la valutazione dei club che hanno partecipato alla stagione 2023/24 o che erano sotto regime di accordo durante la stagione 2023/24», si legge nella nota. In particolare, «la Prima Camera del CFCB ha continuato il monitoraggio dei 10 club che erano sotto regime di accordo durante la stagione 2023/24».

«AC Milan (ITA), FC Internazionale Milano (ITA), AS Monaco FC (FRA), Olympique de Marseille (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Beşiktaş JK (TUR), Trabzonspor A.Ş (TUR) e Royal Antwerp FC (BEL) sono stati tutti ritenuti in regola con gli obiettivi finanziari intermedi fissati per l’anno finanziario 2023».

«AS Roma (ITA) ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’anno finanziario 2023 ed è stata sanzionata con una multa di €2 milioni», ha aggiunto la UEFA, ufficializzando la sanzione che Calcio e Finanza aveva anticipato lo scorso gennaio.

«Istanbul Başakşehir FK (TUR) ha violato leggermente l’obiettivo finale previsto per la stagione 2023/24 – conclude la UEFA – ed è stata imposta la seguente sanzione disciplinare dalla Prima Camera del CFCB: