UEFA Nations League, dove vedere Italia Francia in tv e in streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Francia tv streaming, prima sfida della nuova edizione della UEFA Nations League.

Dove vedere Italia Francia tv streaming? L’avvicinamento al match

Dopo la delusione dell’Europeo 2024, con l’eliminazione agli ottavi contro la Svizzera, l’Italia torna in campo oggi, venerdì 6 settembre, per affrontare la Francia nella prima giornata della Nations League (ore 20.45 allo Stade de France di Saint Denis).

Luciano Spalletti, che ha definito l’estate appena trascorsa come «molto difficile», è consapevole che la partita non sarà semplice. Tuttavia, rappresenta un’occasione importante per avviare un nuovo ciclo in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Il commissario tecnico ha recuperato Bastoni e Kean, ma nel suo 3-5-2 in attacco potrebbero partire titolari Retegui e Raspadori. Kean, ora alla Fiorentina, si mostra comunque fiducioso: «Le parole del c.t. mi danno carica e mi motivano a fare bene. Ho un buon rapporto con lui e so che si aspetta molto da me; ora sta a me ripagare la sua fiducia», ha dichiarato l’attaccante.

Anche per la Francia di Didier Deschamps inizia un nuovo capitolo. Il tecnico riparte da Mbappé, entusiasta dopo l’esperienza con il Real Madrid, con cui ha già conquistato la Supercoppa Europea il 14 agosto. «L’Italia resta una delle migliori squadre nazionali», ha affermato Deschamps. In attacco, potrebbe schierare un tridente con Mbappé affiancato da Barcola e Dembele, ma Thuram, già protagonista con l’Inter grazie ai suoi quattro gol, potrebbe subentrare dalla panchina.

Dove vedere Italia Francia tv streaming? Come seguire la sfida in diretta

Il match tra Italia e Francia, in programma venerdì 6 settembre alle ore 20.45, si potrà vedere in diretta televisiva su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Il match sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming su Rai Play.

Dove vedere Italia Francia tv streaming? Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: