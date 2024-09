Il costo della rosa della Roma ha fatto registrare un discreto calo al via della stagione 2024/25. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club giallorosso dopo la chiusura del mercato estivo è diminuito di circa 16 milioni di euro rispetto alla stagione 2023/24 (-10,3%), passando da 156,3 milioni circa a 140,4 milioni di euro.

Per stimare l’impatto a bilancio dei giocatori – tra quelli a titolo definitivo presenti in rosa, quelli ceduti in prestito e quelli arrivati a titolo temporaneo – Calcio e Finanza ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dalla Roma), la quota ammortamento per ogni singolo calciatore e gli eventuali costi legati ai calciatori arrivati in prestito oneroso. In totale, la rosa attualmente a disposizione di Daniele De Rossi impatta per circa 16 milioni di euro in più rispetto a quella della stagione 2023/24.

A favorire questo calo sono stati soprattutto gli addii di alcuni calciatori particolarmente pesanti in termini di bilancio. Tra questi, soprattutto Romelu Lukaku (in prestito dal Chelsea) e Leonardo Spinazzola (al quale è scaduto il contratto), che insieme costavano circa 26 milioni di euro al club della famiglia Friedkin.

Roma costo rosa 2024 2025 – I calciatori in uscita

Rispetto alla passata stagione, la Roma ha visto uscire 13 calciatori, tra cessioni a titolo definitivo, contratti scaduti e giocatori ceduti in prestito. Tra quelli che hanno lasciato definitivamente il club, i più pesanti in termini di impatto a bilancio sono appunto Lukaku e Spinazzola, ma anche Rui Patricio e Aouar, i primi tre in scadenza (tra prestito e contratto) e l’ultimo ceduto a titolo definitivo in Arabia Saudita.

In verde i calciatori ceduti in prestito

Roma costo rosa 2024 2025 – Gli acquisti

Sul fronte degli acquisti, invece, sono arrivati a titolo definitivo otto calciatori: il portiere Ryan (dall’AZ Alkmaar), i difensori Hermoso (svincolato), Hummels (svincolato), Dahl (Djurgardens) e Abdulhamid (Al-Hilal), i centrocampisti Le Fee (Rennes) e Manu Konè (Gladbach) e gli attaccanti Soulé (Juventus) e Dovbyk (Girona). E’ inoltre rientrato dal prestito l’attaccante Shomurodov ed è stato riscattato il difensore Angelino. In prestito è arrivato invece il laterale Saelemaekers, dal Milan.

A livello di stipendi – elaborati utilizzando i dati che emergono dalle indiscrezioni della stampa sportiva e stimando gli ingaggi dei calciatori più giovani, per cui non sono disponibili dati –, Paulo Dybala guida il gruppo con i suoi 4,5 milioni di euro netti, una soglia decisamente più bassa di quella della passata stagione, quando Lukaku era in testa con 7,5 milioni di euro netti.

Dunque, le operazioni in uscita sono state sufficienti a fare abbassare il costo della rosa per la Roma nella stagione 2024/25. Nonostante un mercato in entrata importante, i giallorossi sono riusciti a contenere i costi e a ringiovanire la rosa nel reparto offensivo, aggiungendo invece calciatori di esperienza soprattutto in difesa. A De Rossi il compito di trovare la giusta alchimia e puntare a un piazzamento europeo.