Vinicius Jr.: «Razzismo in Spagna? Ritirare il Mondiale 2030»

Ritorna sul tema razzismo e lo fa in grande stile. Vinicius Jr, questa volta però, usa toni particolarmente accesi, attaccando il Mondiale 2030 in terra spagnola. L’attaccante del Real Madrid si era già lamentato, durante la scorsa stagione, per il comportamento non proprio educato, per non dire becero, di alcuni tifosi in Liga.

Mondiale 2030: la competizione

La “Coppa del Mondo FIFA 2030” non sarà un Mondiale qualsiasi. E’ il Mondiale del centenario dalla prima edizione in Uruguay (quella del 1930). I match d’apertura, pertanto, si disputeranno in America Latina, tra Argentina, Paraguay e Uruguay appunto. Dopodiché, il torneo si sposterà tra Marocco e penisola iberica (Spagna e Portogallo), risultando a pieno effetto “itinerante”, il secondo con ben 48 nazionali.