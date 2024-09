Qualificazioni Mondiali 2026, le teste di serie decise da Ranking e Nations League

Domani inizierà ufficialmente la Nations League 2024/25, che venerdì vedrà l’esordio dell’Italia di Luciano Spalletti a Parigi contro la Francia per la prima giornata del gruppo 2 della League A. Una Nations League che cambierà format, dato che per la prima volta ci saranno i quarti di finale, e che rappresenterà il primo step verso i Mondiali 2026 in USA, Canada e Messico che saranno i primi in assoluto con ben 48 nazionali partecipanti.

E proprio in vista dei Mondiali 2026, come riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri la FIFA ha inviato alle 55 federazioni europee le regole per decidere le teste di serie del sorteggio delle qualificazioni europee. La data, confermata, è il 13 dicembre, quando a Zurigo si conosceranno i 12 gruppi in cui saranno divise le 54 nazionali europee, ancora una volta esclusa la Russia.

Ma le novità più importanti riguardano le teste di serie di questo sorteggio. Infatti, sarà usato un criterio misto fra Nations League e ranking FIFA. I gironi di qualificazione, come detto, saranno in totale 12 (sei da cinque squadre e altrettanti da quattro). Le 12 vincenti staccano direttamente il biglietto per il torneo iridato. Le 12 seconde e le quattro migliori di Nations non ancora qualificate si sfidano nel doppio playoff di marzo 2026 per qualificare le ultime quattro selezioni. Come e più di prima, essere testa di serie è fondamentale.

Al sorteggio di Zurigo, le 54 nazionali saranno divise in cinque fasce per comporre i 12 gruppi: quattro fasce da 12 nazionali e l’ultima da sei squadre. Il nuovo sistema prevede che le prime otto di Nations (cioè le quattro vincenti e le quattro seconde che vanno ai playoff) siano sicure teste di serie. Le altre quattro saranno quelle meglio piazzate nel ranking FIFA fra quelle non qualificate ovviamente.

Teste di serie qualificazioni Mondiali 2026 – Il regolamento e la situazione dell’Italia

Al momento la situazione in casa Italia prospetta un girone di Nations League molto difficile, infatti oltre alla Francia c’è il Belgio con cui, molto probabilmente gli Azzurri si giocheranno il secondo posto. Israele, invece, sembra proprio essere la squadra materasso ma sarà fondamentale non sbagliare nessuna delle due partite con gli israeliani.

Al momento sembra essere più tranquilla la situazione legata al ranking dove l’Italia si trova al settimo posto. Quindi basta che tre selezioni che precedono la Nazionale si qualifichino e l’Italia sarà testa di serie nel sorteggio di Zurigo. Ma per questa condizione è fondamentale non scendere nel ranking e quindi ricominciare a macinare risultati come accaduto nell’era Mancini e prima della deludente spedizione di EURO 2024.