Inter e Milan pronte al restyling: niente finale di Champions a San Siro nel 2027

Niente finale di Champions League a Milano nel 2027 e il via libera a San Siro ristrutturato per il futuro. E’ questa – secondo quanto riportato da La Repubblica nella sua edizione odierna – la strada che Inter e Milan sarebbero pronte a seguire nel prossimo futuro: ristrutturazione del Meazza per una spesa complessiva intorno al mezzo miliardo di euro, da suddividere tra i due club.

Mentre il sindaco Sala prepara per metà settembre l’incontro con le due società per stringere l’accordo salva-Meazza, arriva per ora informalmente, a margine del sorteggio della Champions, la novità sullo stadio. Verrà ratificata, a meno di improbabili sorprese, dal comitato esecutivo della UEFA il 24 settembre a Praga, la rinuncia a ospitare a San Siro, fra due edizioni, la partita più importante della principale competizione per club del calcio.

La resa di Milano non significa necessariamente il no all’Italia, perché la riapertura della gara tra città non esclude l’ipotesi Roma. Sulla scelta ha prevalso la ragion di Stato: la necessità di avviare la ristrutturazione del Meazza in vista dell’Europeo 2032, che l’Italia organizzerà in coabitazione con la Turchia. La UEFA, dal canto suo, non può avallare la disputa della partita vetrina in uno stadio con qualche cantiere aperto, situazione che appare però fisiologica per San Siro nel 2027 se partirà il progetto di ristrutturazione.

Quello proposto da Webuild a Milan e Inter non è necessariamente il prescelto, però la strada della ristrutturazione è stata caldeggiata dal sindaco Sala, che avrebbe comunicato l’opinione favorevole di Milan e Inter al presidente della FIGC Gabriele Gravina. Il quale è anche vicepresidente UEFA e ha preannunciato al presidente Ceferin le prossime mosse in vista di EURO 2032.

Il dossier sugli stadi per gli Europei va consegnato entro il 31 ottobre 2026, con i progetti e la relativa copertura finanziaria dei lavori, la cui partenza dovrebbe avvenire nel marzo 2027, un anno dopo la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. E la soluzione San Siro prende spazio, anche se bisognerà capire chi realizzerà il progetto.