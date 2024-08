Champions League, quando sarà pubblicato il calendario della prima fase

Quando esce il calendario della Champions League? Quest’oggi a Montecarlo si è tenuto il sorteggio della prima fase della Champions League 2024/25. Come ormai noto, questa non avrà la classica struttura a gironi, visto che le 36 squadre partecipanti saranno inserite in un’unica classifica che decreterà le qualificate agli ottavi di finale o agli spareggi dopo le otto giornate previste dal nuovo format. Per questa stagione le italiane protagoniste saranno ben cinque: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan.

Ogni formazione dovrà confrontarsi così con due squadre per ogni fascia, senza poter incontrare club della stessa nazionalità o più di due provenienti dallo stesso paese. In tutto, come detto, ogni squadra giocherà otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta.

Per quanto riguarda il calendario del torneo, l’amministrazione UEFA deciderà quali partite si giocheranno il martedì, quali il mercoledì e quali il giovedì (solo per la Giornata 1), così come gli orari di inizio, le 18.45 o le 21.00. Inoltre, un club, in linea di principio, non giocherà più di due partite in casa o in trasferta di seguito, e ogni club giocherà una partita in casa e una in trasferta nelle prime due giornate e nelle ultime due giornate. Se necessario, tuttavia, l’amministrazione UEFA può derogare da queste regole.

Quando esce il calendario della Champions League – Tutti i dettagli

Ma se si conoscono le avversarie per ognuna delle squadre qualificate alla massima competizione europea per club, quando sarà invece pubblicato il calendario ufficiale delle partite? La UEFA ha già reso noto tutti i dettagli in merito. Bisognerà aspettare qualche giorno, infatti, dopo il sorteggio per conoscere esattamente il programma delle otto giornate della prima fase che seguiranno il seguente calendario:

Prima giornata : 17–19 settembre 2024

: 17–19 settembre 2024 Seconda giornata : 1/2 ottobre 2024

: 1/2 ottobre 2024 Terza giornata : 22/23 ottobre 2024

: 22/23 ottobre 2024 Quarta giornata : 5/6 novembre 2024

: 5/6 novembre 2024 Quinta giornata : 26/27 novembre 2024

: 26/27 novembre 2024 Sesta giornata : 10/11 dicembre 2024

: 10/11 dicembre 2024 Settima giornata : 21/22 gennaio 2025

: 21/22 gennaio 2025 Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Per conoscere nel dettaglio tutte le partite della prima fase della Champions League 2024/25 bisognerà aspettare sabato 31 agosto quando la UEFA lo renderà pubblico, così da dare ufficialmente inizio alla competizione più ambita, che da quest’anno cambia pelle.