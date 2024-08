Chiesa al Liverpool, l'impatto a bilancio tra minusvalenza e risparmio

Adesso è ufficiale: Federico Chiesa ha finalmente trovato squadra. Il calciatore italiano si è trasferito dalla Juventus al Liverpool, per la sua prima esperienza all’estero, in Premier League. «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Liverpool FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni», comunica il club bianconero.

«Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 3 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore», sottolinea la società bianconera nella nota.

Chiesa plusvalenza Juventus – L’impatto a bilancio dell’operazione

Insomma, dopo un investimento complessivo da 55 milioni di euro tra cartellino e prestito, il calciatore dice addio per una cifra decisamente inferiore, complice anche la scadenza del contratto fissata a giugno 2025. Ma come impatta questa operazione a bilancio? Come spiegato dallo stesso club, la Juventus si è accordata con il Liverpool per 12 milioni di euro, ai quali aggiungere eventuali bonus, qualora dovessero maturare nel corso del tempo.

Il valore a bilancio di Federico Chiesa era pari a poco più di 21,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023, ultimo dato di bilancio ufficiale disponibile. Considerando il contratto in scadenza nel 2025, secondo le stime di Calcio e Finanza il suo valore netto è sceso a quota 14,3 milioni di euro circa alla data del 30 giugno 2024. In questo caso la minusvalenza sarebbe stata di 2,2 milioni, ma è probabile che vi sia stato qualche incremento di costo storico (che sarà evidente solo alla pubblicazione del bilancio), che ha portato la minusvalenza a 3 milioni.

Tuttavia, caricando l’operazione sui conti della passata stagione, la Juventus farà solamente registrare un corposo risparmio sul bilancio 2024/25. Tra ammortamento e stipendio lordo, il club bianconero dovrà sostenere minori costi per 23,5 milioni di euro circa.