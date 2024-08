Puskas Academy Fiorentina in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere la Puskas Academy Fiorentina in streaming gratis.

I viola di Raffaele Palladino cercano la terza qualificazione consecutiva in Conference League e partono dal 3-3 dell’andata al Franchi, che li costringe a vincere in trasferta per approdare alla prima fase della terza competizione UEFA. Da questa gara dei playoff entra in scena anche Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Infatti, la televisione satellitare si è aggiudicata la trasmissione in esclusiva di tutte le gare sia di Europa League che di Conference.

Puskas Academy Fiorentina in streaming gratis? Il cammino dei viola

Dopo aver affrontato pareggiato per la terza volta consecutiva in questa stagione, Biraghi e compagni cercano la prima vittoria del 2024/25 che gli consegnerebbe il pass per volare in Europa anche quest’anno. Si tratta del primo obiettivo, da non fallire, per il neo tecnico viola Palladino che vuole mettere subito al sicuro questo inizio di stagione senza subire contraccolpi inattesi e potenzialmente dannosi per un progetto tecnico appena nato. Per l’occasione i tifosi viola potranno seguire la sfida in diretta esclusiva su Sky, ma anche in chiaro su TV8.

Di seguito il calendario completo per i playoff di andata e ritorno della Conference League:

giovedì 29 agosto, ore 16.00 – Astana-Brann

giovedì 29 agosto, ore 18.00 – HJK-Klaksvik

giovedì 29 agosto, ore 18.00 – Zira-Omonia

giovedì 29 agosto, ore 18.30 – Ruzomberok-Noah

giovedì 29 agosto, ore 19.00 – Ljubijana-Rijeka

giovedì 29 agosto, ore 19.00 – Paks-Mlada Boleslav

giovedì 29 agosto, ore 19.00 – Paphos-Cluj

giovedì 29 agosto, ore 19.00 – Trabzonspor-St. Gallen

giovedì 29 agosto, ore 19.30 – TNS-Panevezys

giovedì 29 agosto, ore 20.00 – Cercle Brugge-Wisla

giovedì 29 agosto, ore 20.00 – Drita-Legia Varsavia

giovedì 29 agosto, ore 20.00 – Kilmarnock-Copenhagen

giovedì 29 agosto, ore 20.00 – Panathinaikos-Lens

giovedì 29 agosto, ore 20.00 – Santa Coloma-Vikingur Reykjavik

giovedì 29 agosto, ore 20.00 – Zrinjski-Guimaraes

giovedì 29 agosto, ore 20.15 – Celje-Pyunik

giovedì 29 agosto, ore 20.15 – Maribor-Djurgarden

giovedì 29 agosto, ore 20.30 – Heidenheim-Hacken

giovedì 29 agosto, ore 20.30 – Servette-Chelsea

giovedì 29 agosto, ore 21.00 – Betis-Kryvbas

giovedì 29 agosto, ore 21.00 – Larne-Lincoln

giovedì 29 agosto, ore 21.00 – Puskas Academy-Fiorentina

Fiorentina Puskas Academy in streaming gratis? La programmazione di Sky