Atalanta, il calendario del girone di Champions 2024/25

Si è tenuto giovedì 29 agosto 2024 il sorteggio della fase a giorni della UEFA Champions League 2024/25. L’Atalanta è una delle cinque formazioni italiane che prenderà parte alla massima competizione europea per club che da questa stagione cambia format.

Infatti, saranno 36 le formazioni partecipanti, quattro in più rispetto all’anno scorso, e niente più divisioni in gruppi, con tutte le squadre che saranno inserite in un’unica classifica dopo la disputa di otto partite, che sarà il nuovo numero garantito per tutte, invece che sei. Inoltre, non ci sarà più il paracadute dell’Europa League. Infatti, per chi non accederà agli ottavi di finale, o agli spareggi, si apriranno le porte dell’eliminazione.

La prima fase di Champions League 2024/25 prenderà ufficialmente il via il prossimo 17 settembre, fino al 19, mentre si concluderà con l’ottava giornata in programma il 29 gennaio 2025. Quindi, la prima fase si svolgerà nell’arco di cinque mesi, ampliando di 30 giorni rispetto alla stagione scorsa. Ampliamento dovuto soprattutto all’introduzione di due partite in più.

Atalanta calendario Champions 24 25 – Le date

Queste le date delle partite della prima fase di Champions League che vedranno i bergamaschi di Gian Piero Gasperini protagonisti:

Prima giornata : 17–19 settembre 2024

: 17–19 settembre 2024 Seconda giornata : 1/2 ottobre 2024

: 1/2 ottobre 2024 Terza giornata : 22/23 ottobre 2024

: 22/23 ottobre 2024 Quarta giornata : 5/6 novembre 2024

: 5/6 novembre 2024 Quinta giornata : 26/27 novembre 2024

: 26/27 novembre 2024 Sesta giornata : 10/11 dicembre 2024

: 10/11 dicembre 2024 Settima giornata : 21/22 gennaio 2025

: 21/22 gennaio 2025 Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Atalanta calendario Champions 24 25 – Le date dagli ottavi alla finale

Queste le date fino alla finale che si disputerà all’Allianz Arena, storico stadio di Monaco di Baviera:

Spareggi per la fase a eliminazione diretta : 11/12 e 18/19 febbraio 2025

: 11/12 e 18/19 febbraio 2025 Ottavi di finale : 4/5 e 11/12 marzo 2025

: 4/5 e 11/12 marzo 2025 Quarti di finale : 8/9 e 15/16 aprile 2025

: 8/9 e 15/16 aprile 2025 Semifinali : 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025 Finale: 31 maggio 2025

Atalanta calendario Champions 24 25 – Le sfide dei bergamaschi

[in aggiornamento]