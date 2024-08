US Open, niente visto: Bortolotti deve rinunciare allo Slam

Niente US Open per Marco Bortolotti, iscritto al tabellone del doppio maschile in coppia con Flavio Cobolli. Nessun infortunio per il tennista italiano che si è visto negare dalle autorità statunitense il visto necessario per entrare sul suolo degli Stati Uniti.

Bortolotti non ha ottenuto l’Esta per colpa di un torneo giocato in Iran nel 2015. In merito la legge statunitense è molto restrittiva verso i richiedenti di un visto che sono entrati in passato in un paese considerato ostile alla nazione a stelle e strisce. In questa lista c’è anche la Russia per esempio.

Nulla da fare nemmeno per il visto B1 urgente. Quindi Bortolotti è costretto a dire addio alla possibilità di disputare lo Slam statunitense. «Con profondo dispiacere e incredulità sono costretto a rinunciare agli US Open 2024, causa negazione dell’Esta per aver giocato in Iran nel 2015 e successiva negazione del visto B1 perché, secondo il console, non era il visto corretto. Altre richieste di visto urgente non sono state accolte dal consolato USA. Ringrazio tutte le persone che hanno provato invano ad aiutarmi in questa vicenda surreale. Manderò giù il boccone e ripartirò, come sempre», il commento amaro del tennista 33enne.