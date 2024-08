Ufficiale, il marchio di criptovalute Gate.io è il nuovo sponsor di manica dell'Inter

Dopo aver siglato con il gruppo Betsson un accordo come nuovo sponsor di maglia, ecco che l‘Inter ufficializza anche il nuovo marchio che apparirà sulla manica delle maglie da gioco dei calciatori nerazzurri.

Si tratta di Gate.io, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo. A partire dalla stagione 2024/25, Gate.io sarà Official Sleeve Partner dell’Inter, con il suo logo che apparirà sulle maniche delle maglie da gioco della Prima Squadra maschile e delle Inter Women, oltre che delle squadre U20 del Club. Questa collaborazione unisce due brand che condividono e credono nella stessa visione ispirata dalla tecnologia, nel valore delle community e nello spirito vincente a lungo termine.

La nuova partnership si focalizzerà sul miglioramento della fan experience e sulla fornitura di servizi innovativi alla fanbase globale del Club. Nel corso di questa collaborazione, i tifosi potranno vedere una serie di contenuti esclusivi, attivazioni di marketing congiunte, merchandising in co-branding, oltre a opportunità uniche per i fan di essere coinvolti a 360 gradi. Questa partnership simboleggia inoltre l’unione tra l’eccellenza sportiva e la tecnologia digitale all’avanguardia.

«Siamo felici di dare il benvenuto a Gate.io come nostro nuovo Sleeve Partner della nostra prestigiosa maglia, che andiamo così a completare con soddisfazione – le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter –. Grazie a questo nuovo accordo, Gate.io – che conta più di dieci anni di esperienza nel settore e condivide il nostro stesso spirito innovativo – avrà ampia visibilità in tutte le competizioni che disputeremo».

Han Lin, fondatore e CEO di Gate.io, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di collaborare con l’Inter, un club con una ricca storia e una fanbase di tifosi appassionati. Questa partnership si pone in continuità con il nostro impegno per l’innovazione e il coinvolgimento delle community. Non vediamo l’ora di portare nuove ed entusiasmanti esperienze ai tifosi dell’Inter in tutto il mondo e di esplorare le numerose sinergie tra il mondo del calcio e quello degli asset digitali».

Gate.io e l’Inter mirano a ridefinire l’esperienza dei tifosi, offrendo un coinvolgimento senza precedenti ad un pubblico globale. Il nuovo sponsor di manica apparirà sui LED a bordocampo già questa sera in occasione di Inter-Lecce, mentre farà il suo esordio sulla manica della maglia a partire da Inter-Atalanta.